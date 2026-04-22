Il metodo Sinner per evitare gli imbarazzi nello spogliatoio | Ora sono diverso ci passo poco tempo

Negli spogliatoi del tennis si verificano spesso situazioni imbarazzanti tra colleghi e avversari. Testimonianze di giocatori come Coco Gauff e Badosa descrivono momenti in cui incontri tra atleti possono risultare scomodi o complicati. Di fronte a queste situazioni, alcuni tennisti adottano metodi per ridurre il disagio, come quello recentemente condiviso da un giocatore che afferma di passare meno tempo in spogliatoio e di essere cambiato rispetto al passato.

Cosa succede negli spogliatoi del tennis? Le testimonianze di Coco Gauff e Badosa fanno capire quanto siano imbarazzanti gli incontri tra colleghi e avversari. Ecco allora il metodo Sinner che prevede tempi rapidissimi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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