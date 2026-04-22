Il Mediterraneo profondo | l’Iliade riemerge da una mummia egizia

Durante gli scavi nella necropoli di Ossirinco, nel Medio Egitto, è stato trovato un frammento dell’Iliade all’interno dell’addome di una mummia egizia. Il reperto rappresenta uno dei ritrovamenti archeologici più insoliti degli ultimi anni e ha attirato l’attenzione di studiosi e archeologi. La scoperta è stata ufficialmente comunicata in data 22 aprile e si inserisce nel quadro delle ricerche condotte nella zona.

Roma, 22 apr – Un frammento dell’Iliade nascosto nell’addome di una mummia egizia. Non è suggestione letteraria, ma uno dei ritrovamenti archeologici più singolari degli ultimi anni, emerso dagli scavi condotti nella necropoli di Ossirinco, nel cuore del Medio Egitto. Una scoperta che restituisce con forza il senso di una civiltà di frontiera, in cui identità e tradizioni non si limitano a convivere, ma si fondono fino a diventare un unico orizzonte simbolico. L’Iliade di Omero riemerge a Ossirinco. Il sito di Bahnasa, situato nel Governatorato di Minya, è da tempo uno dei più importanti poli archeologici per lo studio del periodo greco-romano.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Mediterraneo profondo: l’Iliade riemerge da una mummia egizia Notizie correlate La mummia con la passione per Omero, un frammento dell’“Iliade” scoperto in una mummia. È senza precedentiUna scoperta che riscrive, almeno in parte, il rapporto tra cultura greca e rituali funerari egizi emerge dagli scavi condotti ad Al Bahnasa,... Egitto, papiro dell’Iliade tra le bende: scoperta in una mummiaUn frammento dell’epica di Omero è stato rinvenuto all’interno di una mummia di epoca romana ad Al Bahnasa, nel cuore dell’Egitto centrale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mostra su Gaza, materia e memoria del Mediterraneo dal profondo della Palestina; Week end del 25 aprile e ponte 1° maggio all’AcquarioVillage; Buona, bella, profonda: l’Italia da bere in 12 bianchi; Le 5 coste più belle e selvagge d’Italia dove fare un vero sea escape (lontano da tutto). Nel Golfo di Napoli nasce il primo osservatorio profondo del Tirreno meridionaleL’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la ricerca oceanografica nel Mediterraneo e rafforza il ruolo del Golfo di Napoli come laboratorio naturale per lo studio del mare profondo ... ilgazzettinovesuviano.com La crisi del clima modifica i fondali del Mediterraneo minacciando l’ecosistemaIl cambiamento climatico sta trasformando in modo profondo la vita sui fondali del Mar Mediterraneo, determinando importanti modifiche nella distribuzione geografica, diversità e composizione delle ... repubblica.it Sabato sera, alla Sala dei Teatini di Piacenza, Rotte Mediterranee ci ha portati lontano Con Paolo Angeli e Redi Hasa, il concerto è diventato un attraversamento sonoro fatto di mare, approdi, distanze e ritorni. Un viaggio dentro il Mediterraneo più profondo - facebook.com facebook