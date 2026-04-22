Il mascara blu è tornato in auge questa primavera, portando con sé un tocco di colore e originalità. Questa tonalità, pop e vibrante, si fa notare nuovamente tra le scelte di trucco più in voga, invitando a sperimentare con look più audaci e distintivi. La tendenza si configura come una risposta alle richieste di espressione personale e di stile diverso dal solito, consolidando il ritorno di questa nuance tra le preferenze di molte appassionate di make-up.

Pop, vibrante e originale, il mascara blu torna di prepotenza sulle scene in questa primavera che invita al colore e alla libertà. Non una rivoluzione, ma una ventata di aria fresca che arriva dal passato a sostituire il classico nero e dare nuova luce allo sguardo. Come scegliere la perfetta tonalità di blu di mascara. Il punto non è osare, ma alleggerire. Il mascara blu funziona perché toglie peso allo sguardo, lo rende più vivace, meno prevedibile. Sta bene con la pelle nude, con un fondotinta quasi impercettibile, con le guance effetto sun-kissed o delicatamente rosate. Protagonista ma non invadente, audace ma non eccessivo. La differenza la fa la tonalità.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il mascara blu è di nuovo di tendenza: come usarlo nel 2026

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