Olimpiadi Milano Cortina 2026 Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu di Modugno | il web impazzisce dopo la performance – VIDEO

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Mariah Carey ha sorpreso tutti intonando Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno. La sua performance ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social, dove il video sta già facendo il giro del web. La cantante americana ha regalato un momento speciale, lasciando il pubblico emozionato e i commenti pieni di entusiasmo.

Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro: il video spoiler delle Olimpiadi Durante le prove allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso i presenti cantando "Nel blu dipinto di blu", il classico di Modugno. Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu" a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi – Il video Durante le prove per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Mariah Carey ha fatto un'ospitata a sorpresa allo stadio San Siro. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica. Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d'apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La diretta Live della Cerimonia d'Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d'Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com Il Fatto Quotidiano. . A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia olimpica ha attraversato il capoluogo lombardo ed è stata portata, tra i tedofori, anche da tre ragazzi del carcere minorile Beccaria.

