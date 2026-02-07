Cerimonia Milano Cortina 2026 il gobbo di Mariah Carey con pronuncia inglese di Nel Blu dipinto di Blu | Ai eencombeenchahvoh vohlahreh - VIDEO
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, un episodio curioso ha catturato l’attenzione di tutti. Durante la lettura del testo, il gobbo di Mariah Carey ha pronunciato in modo sbagliato una parte di “Nel Blu dipinto di Blu”, adattando le parole italiane a una pronuncia inglese. Per evitare errori, hanno trascritto la frase in forma fonetica, ma il risultato ha fatto sorridere il pubblico. La scena ha suscitato discussioni sui metodi adottati per le pronunce straniere durante eventi ufficiali.
Per evitare errori di pronuncia, il brano è stato infatti trascritto in forma fonetica, adattando le parole italiane a una lettura più immediata per un anglofono: “Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe” si leggeva sul gobbo Durante la cerimonia d'apertura delle O. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, un momento curioso ha attirato l’attenzione.
