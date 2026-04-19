La Premier League è tornata in scena con la sfida tra Manchester City e Arsenal, conclusa con una vittoria dei Citizens per 2-1. La partita si è giocata all’Etihad Stadium e rappresenta uno degli ultimi incontri di questa stagione, che si avvicina alle cinque giornate finali. La vittoria del Manchester City permette alla squadra di avvicinarsi alla vetta della classifica, alimentando le speranze di un possibile sorpasso in classifica.

La Premier League è ufficialmente riaperta a cinque giornate dalla fine con il Manchester City che ha battuto l’Arsenal all’Etihad e ora sogna la grande rimonta e la vittoria del titolo. Il City batte l’Arsenal, Premier riaperta (Ansa Foto) – calciomercato.it Primo tempo che vede i padroni di casa in vantaggio con il gol di Cherki, ma i Gunners pareggiano subito i conti con la rete di Havertz. Nella ripresa è Haaland a regalare la vittoria agli uomini di Guardiola che si portano a tre punti dagli avversari con una partita in meno disputata in campionato. Nel finale arriva l’assalto degli ospiti che provano in tutte le maniere a trovare il pareggio senza riuscirci.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Premier League riaperta, Manchester City-Arsenal 2-1: emozioni a non finire

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