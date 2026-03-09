maggio della musica 2026 si apre con il duo jannacci moretto

Il Maggio della Musica 2026 inizia il 24 aprile con un concerto del duo pianistico formato da Paolo Jannacci e Daniele Moretto. L’evento apre ufficialmente la nuova edizione della manifestazione musicale, coinvolgendo pubblico e appassionati con un’esibizione che mette in mostra le capacità dei due artisti sul palco. La rassegna proseguirà con altri appuntamenti e performance durante tutto il mese.

Al via, il 24 aprile, l'edizione 2026 del MAGGIO DELLA MUSICA, che si aprirà con il Duo pianistico di Paolo Jannacci e Daniele Moretto. Villa Pignatelli e il Museo Dohrn le sedi scelte per ospitare i concerti. Anche per quest’anno quasi tutti i conserti si svolgeranno nella sede storica e meravigliosa di Villa Pignatelli, mentre alcuni nel rinnovato Museo Darwin Dohrn, inoltre è prevista anche l’istituzione del Premio Giuseppe Fucci e le collaborazioni preziose con la Fondazione Murolo e Associazione Medici di strada. Ventitrè il numero dei concerti “principali” della stagione 2026 promossa dall’Associazione “Maggio della Musica”, presieduta da Luigia Baratti e dal già citato direttore artistico Stefano Valanzuolo. 🔗 Leggi su 2anews.it

