Il calcio femminile tra cambiamento storico ed esperienza personale | il webinar promosso dall' Aiac Marche in occasione della festa della donna

Il gruppo Aiac Marche ha annunciato il proprio webinar in occasione della Festa della Donna, previsto per il 2026. L’evento si concentra sul calcio femminile, affrontando questioni di cambiamento storico e di esperienza personale nel settore. La sessione si svolgerà online e coinvolgerà diverse relatrici e relatori, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulla crescita del calcio femminile in Italia.

ANCONA – Anche per questo 2026, il gruppo Aiac Marche organizza il consueto webinar in occasione della Festa della Donna. Il momento di approfondimento e riflessione sarà incentrato sul tema "Il calcio femminile tra cambiamento storico ed esperienza personale". Il webinar, che avrà inizio lunedì 9 marzo alle 20.45 sulla piattaforma My Aiac ( https:myaiac.it ) prevederà l'iscrizione obbligatoria, effettuabile gratuitamente, per seguire in diretta streaming l'incontro.