Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anni

Domenica 12 aprile, presso la Scuola Cani Guida di Limbiate, si sono svolte le celebrazioni per il cinquantennale del Lions Club Bollate Groane. La ricorrenza segna un traguardo importante per il club, che ha visto coinvolta la comunità locale nel corso degli anni. L'evento ha riunito soci e rappresentanti del territorio per commemorare il mezzo secolo di attività e iniziative svolte dal club.

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