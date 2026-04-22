Il libro presentato all’ambasciata russa da una società che vende anche olio online

Il 15 aprile 2026, presso Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore russo in Italia, si è svolta la presentazione di un libro organizzata da una società che commercializza anche olio attraverso piattaforme online. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e altri invitati, con un intervento pubblico che ha illustrato i contenuti dell’opera. La presentazione si è tenuta in un contesto ufficiale, con accesso limitato e senza ulteriori dettagli sugli interventi.

Il 15 aprile 2026, presso Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore russo in Italia, si è tenuta la presentazione del saggio “Dalla deterrenza alla coercizione: la nuova dottrina nucleare russa”, firmato dai politologi Sergej Avakyants, Sergej Karaganov e Dmitrij Trenin, questi ultimi due spesso ospiti anche della rivista Limes diretta da Lucio Caracciolo. Il volume include contributi del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e di Dmitrij Demurin, vicedirettore del secondo dipartimento Csi del ministero degli Esteri di Mosca. Karaganov, presidente onorario del Presidium del Consiglio per la politica estera e di difesa, e Trenin, presidente del Consiglio russo per gli affari internazionali, hanno partecipato in videoconferenza da Mosca.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il libro presentato all’ambasciata russa da una società che vende anche olio online Notizie correlate Vende online motore che non esiste: denunciatoI carabinieri della stazione di Copparo, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino, hanno... Livorno, vende integratori alimentari non a norma: maxi multa per il titolare di una società sportivaI carabinieri del Nas di Livorno hanno elevato una maxi multa nei confronti di un 50enne titolare di una società sportiva della città. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assisi, presentato il libro di Carlo III per l’Earh Day. Bisogna tornare a vedere il mondo come lo vedevano...; Nel blues del Medioevo, il libro di Oldoni all’Unibas; Il dietro le quinte del grande giorno: Debora Grossi presenta in biblioteca a Riccione il suo nuovo libro La stagione dei matrimoni; Rossobruni alla ’nduja Il libro presentato all’ambasciata russa da una società che vende anche olio online. Matera, all’ospedale Madonna delle Grazie presentato il libro La grazia di un sorrisoAll’auditorium Moscati dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è stato presentato il libro La grazia di un sorriso, scritto dalla giornalista Rossella Montemurro ed edito da Edigrafema. trmtv.it Presentato il libro di Rocco Cosentino Viaggio all’Inferno(Arv) Venezia 22 set. 2025 - Presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Rocco ... ansa.it Cronache Social. . PRESENTATO IL LIBRO SUL PATRONO DELLA BASILICATA “San Gerardo Majella tra storia e tradizione popolare” nasce dalla ricerca archivistica della Storica Chiara Ponte facebook