Livorno vende integratori alimentari non a norma | maxi multa per il titolare di una società sportiva

I carabinieri del Nas di Livorno hanno multato pesantemente un uomo di 50 anni, titolare di una società sportiva, perché vendeva integratori alimentari non a norma. La questura ha sequestrato diversi prodotti irregolari, mentre il proprietario dovrà rispondere delle sue azioni davanti alle autorità.

I carabinieri del Nas di Livorno hanno elevato una maxi multa nei confronti di un 50enne titolare di una società sportiva della città. Durante un controllo, i militari dell'Arma hanno accertato che all'interno dell'attività erano presenti per la vendita agli atleti vari integratori alimentari privi della prevista etichetta con indicazione obbligatoria della procedura di notifica dei prodotti al ministero della Salute. In totale sono stati sequestrate 121 confezioni di prodotti per un valore di 2mila euro mentre per l'uomo è scattata una sanzione di oltre 6.600 euro. Alla partita con il Daspo, provoca i sostenitori avversari mostrando la maglia del Livorno: tifoso interdetto 5 anni dagli stadi🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Livorno Multa Vende le sigarette a due minorenni: maxi multa per il tabaccaio Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Livorno Multa Agli atleti integratori alimentari a rischioPROVINCIA DI LIVORNO: A scoprire le sostanze fuori norma messe in vendita sono stati i carabinieri del Nas. Sequestro delle confezioni e sanzione al titolare ... toscanamedianews.it Prof delle superiori vende anche integratori alimentari: maxi sanzione della Guardia di FinanzaPistoia, il caso di un’insegnante che non aveva chiesto l’autorizzazione al suo istituto a svolgere un secondo lavoro. Gli approfondimenti investigativi delle Fiamme Gialle hanno fatto scoprire ... lanazione.it Vende sigarette a minore, sanzionato tabaccaio #carabinieri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.