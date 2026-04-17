È entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano

Il 16 aprile è entrato in vigore un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano. La tregua è stata concordata tra le parti e prevede la sospensione delle ostilità per questa durata. Le autorità dei due paesi hanno confermato l’attuazione del blocco delle operazioni militari. La decisione segue settimane di tensioni e scontri tra le forze coinvolte.

Trump ha riferito che l’Iran potrebbe accettare di sospendere le sue attività nucleari per vent’anni. Le ambizioni nucleari di Teheran sono il principale punto critico dei colloqui in corso tra i due paesi. “Vedremo cosa succederà, ma penso che siamo molto vicini a raggiungere un accordo con l’Iran”, ha dichiarato Trump alla stampa davanti alla Casa Bianca. Poche ore dopo, in occasione di un evento a Las Vegas, Trump è andato anche oltre, affermando che la guerra “finirà molto presto”. La guerra in Iran, scatenata il 28 febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, ha causato migliaia di vittime e fatto impennare i prezzi del petrolio, creando serie difficoltà politiche al presidente statunitense.🔗 Leggi su Internazionale.it

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È iniziato il cessate il fuoco tra Israele e Libano

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