Il governo ha commentato positivamente l’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele, definendolo un risultato importante. La premier ha espresso congratulazioni ai governi dei due Paesi per aver raggiunto l’accordo, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori nel processo. La notizia è stata accolta come un passo verso la de-escalation del conflitto tra le due nazioni.

AGI - "L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un’eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti ". Lo scrive in un messaggio la premier italiana, Giorgia Meloni. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese. Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura ".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "L'annuncio della tregua tra Israele e Libano è una notizia eccellente"

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