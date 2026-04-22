Il Green deal è stato descritto come un'ideologia dannosa, mentre alcuni sostenitori ritengono che il vero ecologista sia un conservatore. Di recente, è stata pubblicata una prefazione di una figura politica di rilievo in un libro scritto da un europarlamentare di un partito di centrodestra, che ha ricoperto anche la carica di co-presidente di un gruppo politico europeo.

Non esiste un ecologista più convinto di un conservatore. Perché la parola «ecologia» deriva da quella greca oikos, che significa «casa». È il motivo per il quale, per i conservatori di ogni latitudine, la casa è sinonimo di Patria, è il luogo che custodisce la famiglia, il pilastro su cui si poggia il comune destino che ci lega. Roger Scruton, uno dei maggiori filosofi del conservatorismo contemporaneo, ha definito questa visione del mondo con un termine estremamente efficace: oikophilia, cioè «l’amore per la propria casa». Difendere, curare e tramandare la nostra «casa» ai nostri figli rappresenta il punto di partenza dell’approccio dei conservatori alla vita.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Green deal è ideologia dannosa. Il vero ecologista è il conservatore

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