Il grande cuore di Favara ha illuminato il volto sorridente di Gabriele Vaccaro | il ricordo degli amici

A Favara, oltre settemila persone si sono riunite in piazza per partecipare a un momento di ricordo dedicato a Gabriele Vaccaro. Al centro della piazza è stato acceso un grande cuore di luce, con una gigantografia dell’uomo. Il silenzio è stato rotto da un applauso prolungato, in segno di gratitudine e rispetto nei confronti dei familiari di Vaccaro. La manifestazione ha coinvolto la comunità nel ricordo di una figura ammirata.

Oltre settemila persone attorno a un grande cuore di luce con la gigantografia di Gabriele Vaccaro, al centro della principale piazza cittadina, nel silenzio rispettoso del dolore dei familiari interrotto da un lungo e commosso applauso. Così si è conclusa a Favara la fiaccolata per il giovane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di FavaraOmicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che... Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gabriele Vaccaro chi era il ragazzo ucciso a Pavia; Omicidio di Gabriele Vaccaro, lo sgomento del vescovo di Pavia: Assurda violenza, la comunità è attonita; Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne. Il grande cuore di Favara ha illuminato il volto sorridente di Gabriele Vaccaro: il ricordo degli amiciOltre settemila persone attorno a un grande cuore di luce con la gigantografia di Gabriele Vaccaro, al centro della principale piazza cittadina, nel silenzio rispettoso del dolore dei familiari ... agrigentonotizie.it Più di 10mila in marcia per Gabriele Vaccaro, ucciso in un parcheggio a PaviaDoppia manifestazione (in città e a Favara, dove il 25enne è nato) per ricordare la vittima uccisa all’area Cattaneo ... laprovinciapavese.gelocal.it Agtw.it. . Fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro - facebook.com facebook Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa» x.com