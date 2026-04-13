Avis e coop San Bernardo insieme per la solidarietà | donazione sangue a Latiano
Martedì 14 aprile 2026, presso la sede Asl in viale delle Fosse Ardeatine a Latiano, si terrà una giornata di donazione sangue organizzata dalla cooperativa “San Bernardo” in collaborazione con la sezione Avis locale. L’evento vedrà i locali della struttura trasformarsi in un punto di raccolta, coinvolgendo volontari e cittadini in un gesto di solidarietà. La collaborazione tra le due realtà mira a incrementare le scorte di sangue disponibili nella zona.
?LATIANO - La cooperativa “San Bernardo”, in stretta sinergia con la sezione Avis di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di solidarietà: martedì 14 aprile 2026, presso la sede Asl in viale delle Fosse Ardeatine, 24, i locali si trasformeranno in un presidio di speranza e generosità.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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