Governo | da cdm ok ai nuovi sottosegretari | Balboni Cannella Barelli Dell' Utri Bizzotto

Durante la riunione del Consiglio dei ministri in corso, il governo ha approvato l'inserimento di cinque nuovi sottosegretari. Tra i nomi confermati ci sono Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri e Bizzotto. La decisione riguarda l'incarico di supporto a vari ministeri e sarà formalizzata con i decreti di nomina. La discussione si è svolta in un clima di consenso tra i membri dell'esecutivo.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Nella riunione del cdm in corso, il governo ha appena dato il via libera ai nuovi 5 sottosegretari. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Notizie correlate Governo, verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari: Balboni (Fdi) al posto di DelmastroDovrebbe completarsi oggi, con il Consiglio dei ministri previsto per mezzogiorno ma ancora non ufficialmente convocato, il giro di nomine per... Forza Italia, Costa verso il ruolo di capogruppo. L’exit strategy per Barelli: nel governo ai Rapporti col ParlamentoQuesta sera, 14 aprile, alle otto l’assemblea dei deputati azzurri scioglierà il nodo della presidenza del gruppo alla Camera. Contenuti di approfondimento Governo: Cdm, ok direttiva UeRoma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it Governo: ok Cdm a ddl accordo Italia-Albania di cooperazione strategicaRoma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ... iltempo.it