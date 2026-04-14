Golf e vino | il grande tour nazionale approda al Cerreto

Sabato 18 aprile, il Golf Club Il Cerreto di Miglianico ospiterà una tappa del Golf&Wine Championship 2026, un evento che combina il torneo di golf con le degustazioni di vini locali. La manifestazione rappresenta una delle tappe principali del circuito nazionale, coinvolgendo atleti e produttori del settore vinicolo. L’appuntamento si svolgerà nel sud Italia, nel rispetto delle normative vigenti, e vedrà la partecipazione di diverse squadre e realtà del territorio.

Sabato 18 aprile, il Golf Club Il Cerreto di Miglianico diventerà il cuore pulsante del Golf&Wine Championship 2026, accogliendo una tappa fondamentale del circuito nazionale che intreccia l’agonismo sportivo con le eccellenze del settore vitivinicolo. L’evento vedrà la partecipazione di venticinque aziende agricole locali, che si confronteranno con un gruppo di circa 80 o 100 tra imprenditori e professionisti impegnati in gara. Questo appuntamento abruzzese non è un evento isolato, ma parte di un percorso itinerante presentato ufficialmente al Campidoglio lo scorso 30 gennaio. Il tour, che si estenderà da marzo fino a settembre, culminerà con una cerimonia conclusiva prevista per ottobre presso il Palazzo del Coni a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golf e vino: il grande tour nazionale approda al Cerreto DP World Tour, grande golf a Dubai: l’Hero Dubai Desert Classic su SkyIl DP World Tour 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario. Emma in concerto a Genova: il suo Live Tour 2026 approda al Porto AnticoDomenica 19 luglio 2026 appuntamento speciale per la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna organizzata da Ops Eventi che tra giugno e...