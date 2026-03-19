Domani sera al Viper si esibiranno i Patagarri, una band che propone un concerto di gypsy jazz. Il loro spettacolo intitolato

Chiamalo, se vuoi, gypsy jazz. Attesi domani al Viper, sul palco di quel porto protetto che è la Casa del Popolo di Grassina, i Patagarri varano in Toscana la tranche italiana di un tour 2026 che li ha già visti in scena oltralpe, ma prima Giovanni, Nicholas e Francesco, rispettivamente basso, clarinetto e vocetromba, passano a Soundcheck, il format musicale del nostro giornale. Le date estere sono appena passate, ora si torna a suonare a casa. "Il calendario europeo è stato abbastanza fitto, mentre quello italiano concentra l’attività soprattutto nel weekend, lasciandoci un po’ più di respiro tra un’esibizione e l’altra. Non vediamo l’ora". L’esperienza in Europa è stata come ve l’aspettavate o no? "A dirla tutta, qualche performance di strada nel Sud della Francia l’avevamo già fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Patagarri al Viper. Gyspy jazz per la pace: "Vivere anziché morire"

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