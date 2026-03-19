Patagarri gypsy jazz e vita | Esploderemo dolcemente ma la dignità non ha prezzo

Un gruppo musicale italiano si prepara a portare sul palco il loro sound che unisce patagarri e gypsy jazz, accompagnando la loro vita e il percorso artistico con un messaggio di rispetto e dignità. Attualmente impegnati in una tournée che coinvolge anche l’Italia, esibiranno dal vivo con un approccio che combina musica e valori. La loro performance è attesa in diverse città del paese, mentre continuano a lavorare al nuovo progetto.

Milano – Ed ora l’Italia. Nell’attesa di varare la tranche peninsulare di quel tour 2026 che li ha già visti impegnati in Europa col loro gypsy jazz, Giovanni, Nicholas e Francesco, rispettivamente basso, clarinetto e vocetromba dei Patagarri, passano nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. Si torna a suonare a casa. “Il calendario europeo è stato abbastanza fitto, mentre quello italiano concentra l’attività soprattutto nel week end, lasciandoci un po’ più di respiro tra un’esibizione e l’altra. Il 28 marzo torniamo pure all’Arci Tom della nostra vecchia, cara, Mantova. Non vediamo l’ora”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patagarri, gypsy jazz e vita: “Esploderemo dolcemente ma la dignità non ha prezzo” Articoli correlati Gypsy swing nights al Miles Davis jazz club: sul palco il Yannis Constans & Davide Rizzuto QuartetIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sul palco, quattro musicisti d’eccellenza si incontrano per un progetto... Leggi anche: Geolier ha dimostrato che “Tutto è possibile”, ma il prezzo da pagare è la sua vita Aggiornamenti e notizie su Patagarri gypsy jazz e vita Esploderemo... Discussioni sull' argomento I Patagarri dopo X Factor: tour in Europa, Sanremo sfiorato e un nuovo album in arrivo; I Patagarri dopo X Factor | tour in Europa Sanremo sfiorato e un nuovo album in arrivo. I Patagarri dopo X Factor: tour in Europa, Sanremo sfiorato e un nuovo album in arrivoIntervista alla band mantovana tra gypsy jazz, messaggi scomodi e il sogno di un secondo disco prodotto da Tommaso Colliva ... quotidiano.net Coez e I Patagarri sabato 18 luglio 2026 ai Laghi di FusineLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle ore 14.00 sarà COEZ a esibirsi nella straordinaria ... udine20.it