Un ottantottenne con occhi azzurri pieni di curiosità. La sua carriera è iniziata con un articolo che ha segnato il suo successo, dando il via a oltre sette decenni di attività nel campo dello stile e della creatività. La sua storia si intreccia con momenti significativi del panorama culturale, e ancora oggi continua a essere ricordata. La sua esperienza rappresenta un capitolo importante nel panorama artistico italiano.

Milano – Un ragazzino di ottantotto anni, con gli occhi azzurri che si muovono curiosi sul mondo. Bruno Bozzetto ha raccontato alla platea del secondo dei tre giorni dedicata alla celebrazione dei settant’anni del Giorno una storia che lo lega, dal 1958, al nostro quotidiano, per il quale negli anni ha anche realizzato diversi lavori. Pietro Bianchi, critico cinematografico, annoiandosi al salone principale davanti ad alcuni lavori non particolarmente riusciti, fra cui un film di Sophia Loren, sceglie un salone secondario, dedicato ai film di animazione, e scopre fra gli altri Bruno Bozzetto. Ventenne, che realizza Tapum!, film sulla guerra, “con mezzi artigianali”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giorno, 70 anni di stile. Bruno Bozzetto e quell’articolo da cui iniziò tutto: “Mi ha dato il successo”

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