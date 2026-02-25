Rosalba torna a Sanremo dopo diversi anni in cui ha raccolto le energie per un nuovo inizio In cui sta da Dio da sola e va benissimo così

N ella Top 5 della prima serata, Arisa sta affrontando Sanremo 2026 con tranquillità. Ora che ha 43 anni, desidera infatti non preoccuparsi più di targhe o premi o posizioni. È felice di essere tra i primi cinque, e di essere al festival dopo tanto tempo, tempo che si è presa perché «In me qualcosa non andava, non ero pronta, non mi sentivo abbastanza cantante e musicista. Ho lavorato molto e tutto questo sforzo uscirà in un album – Foto mosse – il 17 aprile ». Sanremo 2026: veterani e debuttanti pronti a conquistare l’Ariston X Leggi anche › I pronostici della seconda serata di Sanremo 2026: chi può salire e chi scendere Personaggio peculiare che ha sempre fatto parlare di sé più per i suoi umori e dichiarazioni a caldo, Arisa non si è smentita nemmeno nel corso della conferenza stampa al festival. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche:

«Sii l’uomo di cui ho bisogno, ma io sto benissimo anche da sola»: tra hit virali e look da sfilata, ecco come la nuova regina del soul ha conquistato il mondo

Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così»

Temi più discussi: Arisa, tra il Festival e il nuovo album: Sanremo è un privilegio. Voglio esplorare Rosalba fino in fondo; Magica favola Arisa, testo e significato della canzone di Sanremo; I due Sandokan insieme a Sanremo: con Can Yaman fa l'ingresso sul palco Kabir Bedi Kabir Bedi al Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora quest’anno coincide con i 50 anni dal primo Sandokan, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv it; Arisa: A Sanremo ho rischiato di morire. Gli uomini si innamorano della star, ma non di Rosalba.

Magica favola Arisa, testo e significato della canzone di SanremoArisa (all'anagrafe Rosalba Pippa, 43 anni) torna in gara per la ottava volta in carriera dopo le edizioni del 2009 (Nuove proposte), 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021 (Big) con il ... ilmessaggero.it

Arisa a Sanremo con 'Magica Favola': un viaggio tra vita e consapevolezzaArisa torna per l’ottava volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Magica Favola. Il pezzo rappresenta un racconto autobiografico, un bilancio esistenziale che segna una nuova maturità per l ... it.blastingnews.com

Dopo lo strepitoso SOLD OUT di novembre, torna a grande richiesta “Omaggio a Mina e Lucio Battisti” In scena Rosalba Musolino Speciale omaggio a due grandi interpreti della canzone italiana attraverso le canzoni che hanno segnato gli anni più belli della - facebook.com facebook