Il giornalista belga Geert Lambaerts ha annunciato che l’attaccante belga si trova ad Anversa e ha bisogno di circa due settimane prima di tornare in campo. Lambaerts ha precisato che Lukaku non giocherà più con il Napoli e ha commentato la fine del suo rapporto con il club partenopeo durante una trasmissione radiofonica a Napoli. La situazione del giocatore continua a essere sotto osservazione.

Lambaerts: «Lukaku è ad Anversa, ha bisogno di altre due settimane. Non giocherà più col Napoli». A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts per fare il punto sul caso Lukaku. Le sue parole confermano quello che era ormai chiaro da settimane: «Penso che Lukaku si trova ad Anversa, nel centro di riabilitazione dove si è già allenato. Il grande segreto è legato alle sue condizioni. Noi pensavamo che Lukaku fosse pronto per tornare in gruppo. Ora è importante che il confronto sia stato pacifico, si è parlato di una multa. C’era Lieven Maesschalck presente, ha dato il suo punto di vista legato alle condizioni di Lukaku.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il giornalista belga Lambaerts: “L’amore tra Lukaku e il Napoli è finito”

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