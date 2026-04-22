Il governo giapponese ha approvato una revisione delle norme relative all’export di armamenti, modificando in modo sostanziale le politiche in vigore. La decisione è stata presa ieri dal gabinetto guidato dalla premier Sanae Takaichi. La mossa riguarda anche l’Italia, coinvolta in queste nuove linee guida per le esportazioni militari. Non sono stati forniti dettagli sulla portata delle modifiche o sugli eventuali effetti pratici.

Ieri il gabinetto della premier Sanae Takaichi ha approvato una revisione che riscrive in modo strutturale la politica giapponese sull’export di armamenti. Non si tratta di un aggiustamento incrementale, ma dello smantellamento del sistema delle cinque categorie introdotto nel 2014, che confinava i trasferimenti di prodotti finiti di fabbricazione domestica a funzioni non combattenti: salvataggio, trasporto, allerta, sorveglianza e sminamento. Al suo posto entra in vigore una distinzione binaria tra «Arms» (sistemi con capacità letale o distruttiva) e «Non-Arms». Questi ultimi non hanno più restrizioni geografiche sui destinatari. Gli Arms...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Giappone cambia le regole sull’export militare, svolta anche per l’Italia

Notizie correlate

Una nuova agenzia di intelligence e il rafforzamento militare: così il Giappone di Takaichi cambia pelleFumata bianca in Giappone per la creazione dell’Agenzia nazionale di intelligence (Nai).

WhatsApp cambia le regole: ora puoi scrivere anche a chi non ha l’app (ma non è come sembra)WhatsApp ha deciso di cambiare le regole della comunicazione con una novità che sembra rivoluzionaria: scrivere anche a chi non ha l’app.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Novità industriali | Il Giappone cambia le regole sull’export militare, svolta anche per l’Italia; In vacanza tutti in Corea del Sud, così cambia il turismo cinese; Il Giappone ha approvato per la prima volta la vendita di armi letali all’estero; Giappone, via libera all’export militare: Tokyo cambia strategia e si propone come fornitore di sicurezza.

Il Giappone ha approvato per la prima volta la vendita di armi letali all’esteroMartedì il governo giapponese ha approvato un’importante modifica alle regole sulla vendita di armi ad altri paesi. Ha stabilito che potrà vendere all’estero anche armi letali, come missili, aerei da ... ilpost.it

Il Giappone cambia la dottrina sulle armi tra le preoccupazioni della Cina: domani alle 11 @luigispinola ne parla con Marco Zappa @CaFoscari su @Radio3tweet e @raiplaysound x.com

In #Giappone puoi finire nei guai per cose che in #Europa (Italia compresa) sono normali. Cosa cambia davvero tra Europa e Giappone nei comportamenti quotidiani e perché ignorarlo può creare problemi inattesi ai turisti. #giapponecosevietate #IlMioViaggi facebook