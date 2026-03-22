Referendum Giustizia il post di Matteo Salvini che fa impazzire la sinistra

Il vicepremier e segretario della Lega ha pubblicato un messaggio sui social in cui invita a votare “Sì” nel referendum sulla giustizia, in vista della giornata di voto. Il post ha suscitato reazioni tra gli esponenti di sinistra, che hanno commentato in modo contrastante. La pubblicazione è arrivata poco prima dell’apertura dei seggi.

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui propri profili social un post a sostegno “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, alla vigilia dell’apertura dei seggi. Un post che ha attirato critiche da sinistra, con l’accusa di aver violato in questo modo il silenzio elettorale. L’altro vicepremier, Antonio Tajani, su X ha condiviso un tweet de Il Foglio sulla polemica con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Il post del leader del Carroccio consiste in una card con la scritta “SÌ” in grandi lettere maiuscole gialle su sfondo blu, sottolineata da una linea spessa gialla. Il messaggio ha subito attirato l’attenzione degli utenti, molti dei quali hanno interpretato il messaggio come violazione del divieto di propaganda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum Giustizia, il post di Matteo Salvini che fa impazzire la sinistra Articoli correlati Leggi anche: Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post social Leggi anche: Referendum, la pm Imparato fa impazzire la sinistra: "Perché voto chiaramente sì" Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia Temi più discussi: Breve guida al referendum sulla giustizia; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il Sì; In primo piano - Referendum sulla giustizia: lettura del testo ante e post riforma. Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post socialMatteo Salvini viola il silenzio elettorale con un post social per il sì al referendum sulla giustizia. Scattano le critiche e gli insulti ... virgilio.it Referendum Giustizia 2026 diretta verso risultati: domani e lunedì si terranno le votazioni per cambiare la giustizia italianaReferendum Giustizia 2026 diretta verso risultati: scorre l'orologio e si avvicina la data delle votazioni, ecco le ultime ... ilsussidiario.net In occasione del referendum sulla giustizia, su Sky Tg24 lo speciale in diretta con i primi intention poll di Youtrend, risultati in tempo reale, ospiti e approfondimenti. Appuntamento lunedì 23 marzo dalle 14 #referendumGiustizia facebook Referendum giustizia, si parte: primo giorno di voto, cosa serve sapere x.com