Tutta La Verità | Il generale Vannacci fa il gioco della sinistra?

Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come trampolino di lancio per la sua carriera politica, ma ora sembra avvicinarsi al centrosinistra. La sua scelta smaschera i sospetti di chi lo vede come un uomo che cambia bandiera a seconda delle convenienze. Intanto, i suoi sostenitori lo difendono, sostenendo che vada giudicato per le sue idee, non per le alleanze di circostanza.

Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come taxi per la sua carriera politica e di strizzare ora l'occhio al centrosinistra. Epstein voleva clonare bimbi partoriti dalle sue vittime. Gates trema: «Sono pentito» È difficile capire quanto di vero, verosimile o palesemente falso ci sia nel mare magnum di foto, email e video che circolano freneticamente online riguardo le attività illegali portate avanti da Jeffrey Epstein nella sua isola degli orrori ai Caraibi e nel suo Zorro Ranch in New Mexico, o nella villa di Palm Beach. Il Dipartimento di Giustizia americano (Doj), che ha diffuso i 3,5 milioni di file, che stanno facendo cadere più di una testa nell'élite progressista che frequentava il faccendiere, ha avvertito che il materiale appena pubblicato può contenere documenti «falsi o falsamente presentati».

Roberto Vannacci torna a sparare contro Matteo Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse e di aver fatto il gioco della sinistra.

