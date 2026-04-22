Il generale Mori risponde ai 5S | Le considerazioni su Scarpinato? Le hanno fatte 4 magistrati non io

Il generale Mario Mori ha replicato alle critiche del Movimento 5 Stelle, dichiarando che le considerazioni su un ex magistrato sono state formulate da quattro magistrati e non da lui. La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo che il Movimento ha sollevato alcune questioni, mantenendo un atteggiamento di attacco più che di risposta diretta, secondo quanto riportato da fonti di stampa. La polemica riguarda le dichiarazioni e le posizioni assunte dal generale in passato.

Il generale Mario Mori è stato nuovamente preso di mira dal Movimento 5 Stelle che, non tradendo l’inchiesta condotta da Il Giornale, hanno preferito attaccare piuttosto che rispondere nel merito di quanto emerso. Secondo il deputato M5S Michele Gubitosa, componente della commissione Antimafia “da tempo la maggioranza, insieme al generale Mori, sta cercando di scrivere una verità di comodo, farlocca e semplicistica per spiegare la Strage di via D'Amelio, dando la colpa solo a un brutto giro di interessi sugli appalti che intrecciava politici della prima repubblica, mafiosi vecchio stampo e imprenditori collusi: l'indagine nota come 'mafia-appalti’”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il generale Mori risponde ai 5S: "Le considerazioni su Scarpinato? Le hanno fatte 4 magistrati, non io" Notizie correlate I 5S ci attaccano: "Fango su Scarpinato". L'editore Angelucci: "Nessuna democrazia può tollerare campagne di delegittimazione contro i giornali"Dopo l'attacco dei 5Stelle per le rivelazioni su Roberto Scarpinato e le frasi sui Borsellino, scende in campo anche il presidente di Editoria... I 5S difendono Scarpinato e ci attaccano: "Fango contro di lui"I 5 Stelle non sono evidentemente abituati a essere chiamati a rispondere su inchieste che li vedono coinvolti, per cui preferiscono passare...