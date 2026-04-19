I membri del Movimento 5 Stelle hanno risposto alle recenti accuse rivolte a un loro esponente, difendendolo pubblicamente e criticando le accuse come ingiuste. Nel corso delle dichiarazioni, hanno accusato chi li ha attaccati di diffondere

I 5 Stelle non sono evidentemente abituati a essere chiamati a rispondere su inchieste che li vedono coinvolti, per cui preferiscono passare all'attacco. Gli stessi che professano la libertà di stampa accusano "La “redazione unica” dei giornali di Antonio Angelucci" che secondo i capigruppo M5S al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi "continua imperterrita con la campagna di fango contro Roberto Scarpinato. Un copione logoro, ripetitivo, che non aggiunge nulla se non rumore e propaganda". E ancora: "Cosa c'è di nuovo in quanto scrivono il Tempo e il Giornale? Zero. Solo la solita litania secondo cui Scarpinato dovrebbe chiedere scusa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 5S difendono Scarpinato e ci attaccano: "Fango contro di lui"

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