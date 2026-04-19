Dopo le accuse mosse dai 5 Stelle riguardo alle dichiarazioni su Roberto Scarpinato e le opinioni sui Borsellino, l'editore di un quotidiano ha risposto affermando che nessuna democrazia può tollerare campagne di delegittimazione contro le testate giornalistiche. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una serie di rivelazioni e reazioni che coinvolgono esponenti politici, giornalisti e figure legate al mondo dell'informazione.

Dopo l' attacco dei 5Stelle per le rivelazioni su Roberto Scarpinato e le frasi sui Borsellino, scende in campo anche il presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci che esprime "piena solidarietà" ai direttori e alle redazioni del Giornale e del Tempo coinvolte e richiama l’attenzione su un "principio cardine" della democrazia. "La libertà di stampa, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, costituisce un presidio irrinunciabile di garanzia, pluralismo e controllo democratico", dice l'editore. "Il diritto di cronaca e il diritto di critica appartengono al nucleo delle libertà costituzionali e non possono essere compressi, né indirettamente condizionati, attraverso attacchi politici rivolti alle testate e ai loro responsabili editoriali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I 5S ci attaccano: "Fango su Scarpinato". L'editore Angelucci: "Nessuna democrazia può tollerare campagne di delegittimazione contro i giornali"

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