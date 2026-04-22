Il rapporto tra i leader politici di due paesi dell’Europa centrale si presenta nuovamente teso, con richiami alle tensioni legate alle risorse energetiche e alle alleanze strategiche. Un primo ministro ha rafforzato i legami con un vicino di casa, leader di un paese che spesso viene associato a posizioni sovraniste e euroscettiche. La situazione si inserisce in un quadro di rapporti complessi che coinvolgono anche questioni storiche e influenze esterne, come il gas e le alleanze geopolitiche.

Peter Magyar oltre Viktor Orban anche nei rapporti col “vicino di casa” Robert Fico, primo ministro di una Slovacchia che è stata spesso accostato all’uscente premier ungherese come parte di un asse sovranista, euroscettico e russofilo, sabotatore dell’integrazione comunitaria. Fico da sinistra, Orban da destra incarnano due forme diverse di critica all’Ue che, nella narrazione, il leader di Tisza, formazione di Magyar appartenente al Partito Popolare Europeo, dovrebbe superare. Ma tra Ungheria e Slovacchia la relazione è troppo articolata e complessa per essere rubricata a semplice rapporto tra leader. La sfida sul gas tra Slovacchia, Ungheria e Ucraina.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il gas, l’Ucraina, l’eredità della storia: Magyar-Fico tra alta tensione e convergenze

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