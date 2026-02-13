Iris e Isaac hanno fatto un passo importante, ma la loro relazione si trova già in bilico tra speranza e pericolo. Dopo soli quattro mesi di fidanzamento, si preparano a passare il primo weekend romantico in una casa di campagna a Germantown, una località tranquilla che nasconde segreti inattesi.

Iris e Isaac sembrerebbero la coppia perfetta, ma il condizionale è quanto mai d’obbligo. Dopo quattro mesi di fidanzamento sono prossimi a trascorrere il loro primo weekend romantico insieme, avendo affittato una casa di campagna nella tranquilla cittadina di Germantown. Un luogo bucolico, dove sperano di trascorrere ore spensierate come tutte le coppie recenti nel pieno dello slancio passionale. Ma in Ehi, Tu! i due hanno pensieri molto diversi sul futuro della loro relazione. Lei infatti sogna un legame a lungo termine e un matrimonio nel prossimo futuro, lui ha preso la loro love-story molto più alla leggera e sta, tenendola all’oscuro, frequentando altre donne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ehi, Tu!: una storia d'amore impossibile, tra rom-com e thriller ad alta tensione – Recensione

