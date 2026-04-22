Sabato 18 aprile, l’attore Jack Quaid, figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan, si è sposato con la co-protagonista di The Boys, Claudia Doumit. La cerimonia si è svolta in modo riservato, con pochi invitati presenti. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in un’atmosfera semplice e privata, senza dettagli aggiuntivi sulla location o sul numero di partecipanti.

I due attori si sono sposati nel 1991, e nel 1992 hanno accolto Jack, il loro unico figlio. La coppia si è poi separata nel 2000, finalizzando il divorzio nel 2001. In seguito, Dennis Quaid ha sposato Kimberly Buffington, con la quale ha avuto due gemelli, Thomas e Zoe, nati nel 2007, mentre Meg Ryan ha adottato la figlia Daisy nel 2004. La famiglia allargata non ha certo allontanato Jack Quaid dai genitori, con cui tutt'oggi è in ottimi rapporti, considerando anche il loro viaggio fino a Sydney per partecipare alle nozze del figlio. La coppia avrebbe scelto di sposarsi in Australia perché Claudia Doumit è originaria di Sydney e la selezione è quindi caduta sull'agriturismo di lusso nel piccolo paesino di Braidwood, proprio per garantire maggiore privacy agli sposi e ai loro ospiti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan, l'attore Jack Quaid, si è sposato con la co-protagonista di The Boys

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