Alan Ritchson e Dennis Quaid si preparano a combattere una minaccia ultraterrena nel trailer di

Anche Stephan James e Jai Courtney nel cast dell'action movie diretto da Patrick Hughes che approderà in streaming su Netflix il 6 marzo. Una minacciosa creatura robotica metterà a dura prova le capacità di Alan Ritchson nel sci-fi movie War Machine, come anticipa il trailer del film Netflix in uscita il 6 marzo. Il cast dell'adrenalinico action diretto da Patrick Hughes comprende anche Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale e Daniel Webber. Al centro di War Machine troviamo una squadra di reclute dei Rangers dell'esercito americano che si imbattono in un pericolo senza precedenti durante un'esercitazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alan Ritchson e Dennis Quaid affrontano una minaccia ultraterrena nel trailer di War Machine

Se ti piace il cinema d'azione, preparati: su Netflix arriva "War Machine" con Alan Ritchson.

Netflix ha rilasciato il trailer e il poster del nuovo film d'azione e fantascienza "War Machine".

