L’attore Jack Quaid, noto per essere figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid, si è sposato con la collega Claudia Doumit. La cerimonia si è svolta in modo intimo presso il Mona Farm di Braidwood, in Australia. Quaid ha 33 anni, mentre Doumit ne ha 34. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una location rurale, con pochi invitati presenti.

Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid, si è sposato. L’attore, 33 anni, ha detto sì alla compagna e collega Claudia Doumit, 34 anni, nel corso di una cerimonia intima celebrata al Mona Farm di Braidwood, in Australia. Un matrimonio riservato, cui hanno partecipato alcuni tra i più grandi nomi di Hollywood. Jack Quaid si è sposato con Claudia Doumit. I due si sono conosciuti sul set di The Boys, serie di successo di Amazon Prime, dove condividono anche la scena. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, alla cerimonia hanno partecipato star come Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner e Henry Golding, insieme ad amici e colleghi del cast.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jack Quaid ha detto sì alla collega Claudia Doumit

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People Magazine riporta che i co-protagonisti di “The Boys” Jack Quaid e Claudia Doumit si sono sposati. x.com

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