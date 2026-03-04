Il processo contro il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino si è concluso con la sua assoluzione, poiché il fatto non costituisce reato. Sabatino era imputato nel procedimento riguardante i presunti depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 a Roma. La decisione arriva dopo il termine del procedimento giudiziario in cui sono stati analizzati i fatti contestati.

È finito il processo giudiziario per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, imputato nel processo sui presunti depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 15 ottobre 2009 a Roma. La Corte di Cassazione lo ha assolto, respingendo i ricorsi degli altri carabinieri, per i quali in appello erano state dichiarate prescrizioni o condanne. Prescritti Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Questa mattina il sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio aveva infatti sollecitato per Lorenzo Sabatino, che ha rinunciato alla prescrizione, l'annullamento senza rinvio “perché il fatto non costituisce reato” sostenendo '”la contradditorietà e illogicità della sentenza”, dopo le condanne in primo e in secondo grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Cucchi, assolto il colonnello Sabatino: “Il fatto non costituisce reato”

Caso Cucchi: la Cassazione assolve il colonnello Sabatino per l'ipotesi di depistaggioLa Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell’ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano...

Solofra, "il fatto non costituisce reato": assolto il ventenne coinvolto in un procedimento fiscaleIl giudice monocratico di Avellino ha assolto un giovane di vent’anni, difeso dagli avvocati Vincenzo Dino Iasuozzi e Valentina Musto, con la formula...

Contenuti utili per approfondire Caso Cucchi.

Argomenti discussi: Stefano Cucchi, il caso depistaggi arriva in Cassazione. La sorella Ilaria: Tutti responsabili di anni di processi a vuoto.

Caso Cucchi, assolto il colonnello Sabatino: Il fatto non costituisce reatoL’ufficiale dei Carabinieri ha ottenuto l’assoluzione in Cassazione nel processo per i depistaggi istituzionali ... ilgiornale.it

Caso Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello Sabatino: respinti gli altri ricorsiLa Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, deceduto il 15 ottobre del 2009 ... leggo.it