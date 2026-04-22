Il fastidio e la coscienza | questo è si spera il dilemma dell' Annunziata
Il caso della Santissima Annunziata, situata all’inizio di via San Mamolo, è diventato oggetto di un acceso dibattito politico. La questione ha coinvolto diversi attori pubblici e ha acceso discussioni sulla gestione e sulla tutela di un luogo che rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La disputa ha portato sotto i riflettori anche le sensibilità e le responsabilità di chi si occupa di preservare il patrimonio cittadino.
Il caso della Santissima Annunziata, all’inizio di via San Mamolo, si è sì trasformato in scontro politico, ma non può non interpellare le coscienze (dell'intera città). Da una parte il decoro urbano, dall'altra la marginalità, in altre parole, le persone senza fissa dimora che dormono sotto i.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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