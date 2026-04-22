Il fastidio e la coscienza | questo è si spera il dilemma dell' Annunziata

Il caso della Santissima Annunziata, situata all’inizio di via San Mamolo, è diventato oggetto di un acceso dibattito politico. La questione ha coinvolto diversi attori pubblici e ha acceso discussioni sulla gestione e sulla tutela di un luogo che rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La disputa ha portato sotto i riflettori anche le sensibilità e le responsabilità di chi si occupa di preservare il patrimonio cittadino.