Taranto 24enne investito | conducente dell’auto non si ferma a prestare soccorso poi si presenta alla polizia locale Il pedone è ricoverato nell' ospedale Santissima Annunziata

Nel pomeriggio a Taranto, un giovane di 24 anni è stato investito in viale Cannata, nel quartiere Paolo VI. L’automobilista che lo ha colpito non si è fermato a dare aiuto, ma più tardi si è presentato alla polizia locale. Il ragazzo è stato portato in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo esattamente.

Nel pomeriggio il sinistro. Taranto, quartiere Paolo VI, viale Cannata. Il 24enne è stato investito da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Il ferito, non grave, è stato trasportato all'ospedale "Santissima Annunziata". In serata il guidatore della vettura si è costituito alla polizia locale ammettendo le proprie responsabilità.

