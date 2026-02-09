Champions League | Budapest protagonista con un pallone ispirato all’Art Nouveau e alla città ungherese

La finale di Champions League si svolge a Budapest, dove il pallone ufficiale si distingue per un design innovativo. Ispirato all’Art Nouveau e all’atmosfera della città ungherese, il nuovo pallone ha catturato l’attenzione di tutti. La scelta di Budapest come cornice aggiunge un tocco speciale alla partita, che promette di essere memorabile.

Budapest sarà la cornice di una finale di Champions League impreziosita da un pallone dal design innovativo, ispirato all’anima della città ungherese. Adidas ha svelato oggi il pallone ufficiale che accompagnerà l’atto conclusivo della competizione il 30 maggio nella Puskas Arena, un omaggio all’arte e all’architettura di Budapest. L’annuncio, giunto nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra Adidas e l’UEFA Champions League. Il pallone, destinato a debuttare durante la fase a eliminazione diretta della competizione, non è solo un elemento tecnico, ma un vero e proprio simbolo che celebra l’identità di Budapest.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel dicembre del 1894, la scena artistica si prepara al debutto di un nuovo poster pubblicitario.

Filippo Mane ha fatto il suo debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

