Tredici Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, è stato ospite a Domenica In l’1 marzo, mostrando un atteggiamento solare e autentico. Durante la stessa settimana, al Festival di Sanremo, Gianni Morandi ha rifiutato di fare un duetto con lui, commentando che “È tutta la vita che scappi da me, sei matto?” La sua presenza ha attirato l’attenzione per il modo in cui si è presentato in televisione.

Bologna, 6 marzo 2026 – Tredici Pietro, nome d'arte per Pietro Morandi, è apparso, come anche durante tutte le serate del Festival, solare e genuino durante la puntata dell'1 marzo di Domenica In. Speciale Sanremo, a 'casa' di Mara Venier. Cos’è successo la serata dei duetti Uno dei principali aspetti di cui ha parlato, durante la puntata, è di quanto avvenuto nella penultima serata all'Ariston, quella dei duetti. Pietro, che si è esibito sulle note di Vita di Lucio Dalla, a metà esibizione, totalmente a sorpresa, è stato raggiunto dal padre Gianni Morandi. Tredici Pietro, stavolta il microfono funziona. “Sempre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro a Domenica In: a Sanremo Gianni Morandi non voleva fare il duetto. “È tutta la vita che scappi da me, sei matto?”

Duetto Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo, le dediche dei vip da Mingardi a Jovanotti: “Immensi e magici”Bologna, 28 febbraio 2026 – Gianni Morandi e Tredici Pietro infiammano l’Ariston e non solo.

Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. “La vita è tutta lì, nel percorso”Bologna, 3 febbraio 2026 - È l’idea del percorso, più che quella di un traguardo, a stare al centro di “Uomo che cade”, il brano con cui Tredici...

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

Una selezione di notizie su Tredici Pietro.

Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Tredici Pietro, l'intervista a Domenica In Speciale Sanremo 2026 - Video; Così ho convinto papà, Tredici Pietro e il segreto sul duetto con Gianni Morandi: il retroscena a Domenica In; Tredici Pietro a Sanremo 2026: La vertigine e il coraggio di essere un Uomo che cade; Marco Morandi: Il duetto di papà Gianni e Tredici Pietro una sorpresa per tutti, commovente. Sono romanista, che peccato il derby in Europa League con il Bologna.

Tredici Pietro a Domenica In: a Sanremo Gianni Morandi non voleva fare il duetto. È tutta la vita che scappi da me, sei matto?Il 29enne bolognese, reduce dal successo sul palco dell’Ariston ma anche dopo qualche polemica, si è confidato con Mara Venier: Mio padre mi aveva detto che mi avrebbero dato del raccomandato se aves ... ilrestodelcarlino.it

Mio padre Gianni Morandi non voleva duettare con me, diceva ‘Ti daranno del raccomandato, poi ti rovini': il retroscena di Tredici Pietro su SanremoIl figlio d'arte svela a Domenica In: Mi diceva che mi avrebbero dato del raccomandato, ma lui ha insistito per cantare insieme ... ilfattoquotidiano.it

Prodotto da Juli con Katoo, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro @MarroneEmma Vacci Piano (con i nostri sentimenti ) x.com