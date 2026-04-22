Il dramma di Stefania morta a soli 57 anni | le lacrime del marito e delle giovani figlie

Una donna di 57 anni, conosciuta per il suo carattere solare e il sorriso sempre presente, è deceduta nelle ultime ore dopo aver lottato contro una malattia. La comunità locale di Nave ricorda con affetto Francesca Stefania Lombardi, nota come “Stefy”, lasciando un vuoto tra i familiari, tra cui il marito e le giovani figlie, che piangono la perdita. La notizia ha suscitato commozione tra amici e conoscenti.

“Solare e sempre sorridente”. “Paziente e sempre disponibile”. Così la comunità di Nave ricorda Francesca Stefania Lombardi, per tutti semplicemente “Stefy”, scomparsa nelle scorse ore all’età di 57 anni dopo aver combattuto contro una malattia.Una notizia che ha colpito profondamente il paese.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Il dramma di Angela, morta a soli 45 anni: lascia nel dolore marito e figliolettoBrescia piange Angela Virgilio, scomparsa a soli 45 anni a causa di una grave patologia. Il dramma di Alessia, morta a soli 29 anni: lascia un figlio piccoloIl cordoglio si estende dalla Lombardia alla Liguria per la scomparsa di Alessia Biasi, morta il 9 marzo in ospedale a Bergamo per le conseguenze di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: William Shakespeare: le opere del più grande drammaturgo inglese; Bastardo, ti ammazzo: dopo mesi di terrore il fratello lo denuncia, condannato a 3 anni e 6 mesi; Puzzle, donne a pezzi: al Teatro di Catanzaro il dolore che diventa voce di rinascita con l’attrice Stefania Pascali · LaC News24; Verissimo, le anticipazioni del 18 aprile: in studio le star dei Cesaroni e Chiara Balistreri. Stefania Orlando, il dramma mai svelato: Sono stata molestata, si infilò nel mio letto. Il racconto strazianteLa showgirl ha raccontato per la prima volta un capitolo terribile della sua vita. La confessione (inaspettata) a Verissimo ... today.it Stefania Orlando rompe il silenzio e svela una molestia subitaLa rivelazione di Stefania Orlando sulla molestia subita a 18 anni Stefania Orlando, oggi, negli studi di Verissimo a Milano, ha raccontato per la pri ... assodigitale.it "L'alba dei leoni"~ Stefania Auci. Ho appena terminato di leggerlo e mi è piaciuto molto. È stata una lettura emozionante e coinvolgente come i due precedenti: "I leoni di Sicilia" e "L'inverno dei leoni". Questo romanzo racconta le origini della famiglia Florio. - facebook.com facebook Stefania Andreoli: «Ho scritto un romanzo per raccontare le famiglie disfunzionali. Colpa dei social Il vero nucleo patogeno è un altro» x.com