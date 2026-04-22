Il dramma di Stefania morta a soli 57 anni | le lacrime del marito e delle giovani figlie

Da bresciatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 57 anni, conosciuta per il suo carattere solare e il sorriso sempre presente, è deceduta nelle ultime ore dopo aver lottato contro una malattia. La comunità locale di Nave ricorda con affetto Francesca Stefania Lombardi, nota come “Stefy”, lasciando un vuoto tra i familiari, tra cui il marito e le giovani figlie, che piangono la perdita. La notizia ha suscitato commozione tra amici e conoscenti.

“Solare e sempre sorridente”. “Paziente e sempre disponibile”. Così la comunità di Nave ricorda Francesca Stefania Lombardi, per tutti semplicemente “Stefy”, scomparsa nelle scorse ore all’età di 57 anni dopo aver combattuto contro una malattia.Una notizia che ha colpito profondamente il paese.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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