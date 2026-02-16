Il dramma di Angela morta a soli 45 anni | lascia nel dolore marito e figlioletto

Angela Virgilio, una donna di 45 anni, è morta a causa di una grave malattia che l’ha consumata nel giro di pochi mesi. La sua scomparsa ha lasciato dolore nel cuore di marito e figlioletto, che ora cercano di affrontare la perdita. Angela, seguita dall’équipe medica dell’ospedale Civile di Brescia, aveva affrontato con coraggio il percorso di cura, ma alla fine la malattia ha prevalso. La famiglia ricorda con affetto il suo spirito forte e la determinazione con cui ha combattuto fino all’ultimo.

Brescia piange Angela Virgilio, scomparsa a soli 45 anni a causa di una grave patologia. La donna era seguita dai medici dell'ospedale Civile, che l'hanno accompagnata nel difficile percorso contro la malattia, contro la quale ha lottato con determinazione e grande forza d'animo. Nei giorni scorsi, però, il suo giovane cuore ha smesso di battere per sempre. I funerali saranno celebrati martedì 17 febbraio alle ore 10 nella parrocchia di Sant'Anna. Il corteo funebre partirà dal Civile alle 9.40 e, al termine della cerimonia religiosa, proseguirà verso il tempio crematorio di Sant'Eufemia. La scomparsa di Angela lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi parenti.