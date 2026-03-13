Il dramma di Alessia morta a soli 29 anni | lascia un figlio piccolo

La morte di Alessia Biasi, avvenuta il 9 marzo in un ospedale di Bergamo, ha suscitato dolore tra le persone che conoscevano lei e il suo bambino piccolo. La donna, di 29 anni, aveva contratto un’infezione che si è rivelata fatale. Il cordoglio si è diffuso dalla Lombardia alla Liguria, coinvolgendo numerosi cittadini e familiari.

Il cordoglio si estende dalla Lombardia alla Liguria per la scomparsa di Alessia Biasi, morta il 9 marzo in ospedale a Bergamo per le conseguenze di un'infezione fatale: aveva solo 29 anni. Lascia nel dolore il marito Valerio Cisotto e il piccolo Tommaso, bimbo nato nel 2024. La salma è stata ricomposta alla Sala del commiato di Verdello, venerdì mattina il funerale nella parrocchia di San Nicolò Vescovo a Zanica, il paese bergamasco dove si era trasferita ormai da qualche anno. Nata il 30 luglio 1996 a Bordighera, in provincia di Imperia, era cresciuta a Vallecrosia, dove ancora in tanti la ricordano: da qualche anno, come detto, si era trasferita in provincia di Bergamo dove si era sposata e aveva avuto un figlio.