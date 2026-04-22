Il dottor Pasquale Favasuli premiato con il San Giorgio d’Oro

Il dottor Pasquale Favasuli, che ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario e medico sociale della squadra di calcio, è stato premiato con il riconoscimento San Giorgio d’Oro. La cerimonia si è svolta recentemente e ha visto la consegna del premio a chi ha contribuito nel settore sanitario sportivo. La premiazione si è svolta in una cornice ufficiale e pubblica.

Il dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale della Reggina, ha ricevuto San Giorgio d’Oro. Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio Calabria, ha premiato una lunga carriera. Dalla stagione 199495, Favasuli rappresenta un punto di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il dottor Pasquale Favasuli premiato con il San Giorgino d’OroIl dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale della Reggina, ha ricevuto San Giorgino d’Oro. Al teatro Cilea su il sipario sulla cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026La cerimonia ufficiale per il conferimento del prestigioso riconoscimento del San Giorgio d’Oro 2026 si terrà mercoledì 22 aprile, alle ore 10, al... Contenuti utili per approfondire Il dottor Pasquale Favasuli premiato con il San Giorgio d’OroIl dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale della Reggina, ha ricevuto San Giorgio d’Oro. Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio ... reggiotoday.it Il Dott. Pasquale Favasuli insignito della massima onorificenza cittadina: il San Giorgino d’OroAS Reggina 1914 esprime grande orgoglio e soddisfazione per l’assegnazione del San Giorgino d’Oro al Dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale del nostro Club. Il ricon ... citynow.it