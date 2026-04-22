Il dottor Pasquale Favasuli premiato con il San Giorgino d’Oro
Il dottor Pasquale Favasuli, che ha ricoperto per anni il ruolo di responsabile sanitario e medico sociale della squadra di calcio, è stato insignito del premio San Giorgino d’Oro. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e membri della comunità sportiva locale.
Il dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale della Reggina, ha ricevuto San Giorgino d’Oro. Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio Calabria, ha premiato una lunga carriera. Dalla stagione 199495, Favasuli rappresenta un punto di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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