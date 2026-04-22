Il dottor Pasquale Favasuli premiato con il San Giorgino d’Oro

Il dottor Pasquale Favasuli, che ha ricoperto per anni il ruolo di responsabile sanitario e medico sociale della squadra di calcio, è stato insignito del premio San Giorgino d’Oro. La cerimonia si è svolta nelle ultime ore, con la consegna ufficiale del riconoscimento. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e membri della comunità sportiva locale.