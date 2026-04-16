Calcolosi renale premiato il dottor Perri di Asst Lariana | riconoscimento nazionale al congresso AURO

Durante il XXXIII Congresso Nazionale dell’Associazione Urologi Italiani, uno degli eventi principali per l’aggiornamento nel settore, il dottor Perri dell’Asst Lariana ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e si è concentrato su temi legati alla calcolosi renale e ad altre patologie urologiche. L’evento si è svolto recentemente, attirando attenzione sul lavoro svolto nel campo.

Asst Lariana tra i protagonisti del XXXIII Congresso Nazionale dell’Associazione Urologi Italiani (AURO), uno degli appuntamenti più rilevanti per l’aggiornamento scientifico in ambito urologico. A rappresentare il Dipartimento di Urologia è stato il primario Giorgio Bozzini, insieme ai.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Malattia renale cronica e anemia, nuove cure: Asst Lariana protagonista al meeting ERA di SarajevoLa nefrologia di Asst Lariana si conferma protagonista a livello internazionale con la partecipazione della dottoressa Lucia Del Vecchio all’ERA...