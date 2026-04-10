Trapianti di midollo osseo e di cornee intesa con le case di cura private per abbattere le liste d' attesa

L'Asp di Palermo ha firmato contratti aggiuntivi con diverse case di cura private accreditate nella zona, per le prestazioni di trapianto di midollo osseo e di cornee. Questa iniziativa, prevista dai decreti regionali, mira a integrare le risorse sanitarie per l'anno 2024. La collaborazione tra enti pubblici e privati intende ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle specifiche procedure chirurgiche.

L’Asp di Palermo ha sottoscritto i contratti aggiuntivi con le case di cura private accreditate di città e provincia, in attuazione dei decreti regionali che prevedono risorse integrative per specifiche prestazioni sanitarie relative all’anno 2024. Gli accordi, firmati dal direttore generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Quindici milioni per abbattere le liste d'attesa, ok della Regione al piano: le azioni e le prestazioni da smaltireLa giunta Decaro ha approvato la delibera con le azioni sperimentali proposte dalle Asl: complessivamente, sono oltre 124mila le prestazioni... Cataratta, si opera anche di domenica: 30 interventi per abbattere le liste d'attesaBRINDISI - Domenica 12 aprile, nell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale "Perrino" di Brindisi, il dottor Giuseppe Durante, primario... Temi più discussi: Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm Il dono; Le cure continuano anche grazie al tuo aiuto; Nuovo reparto pediatrico di Trapianto del midollo, traguardo vicino; #VOLONTARIATO. [19.04] 30 anni di solidarietà, il Coro Jazz Gospel Alchemy in Concerto per l'Associazione Laura Coviello. Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm Il donoAlla Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi il racconto della filiera della vita, dalla donazione al trapianto, attraverso le storie vere dei volontari Nopc ... lanazione.it Trapianti e donazioni. Un 2025 da record: Il miglior anno di sempreContinuano a crescere donazioni e trapianti di organi in Italia, tanto che il 2025 si attesta come il ‘miglior ... msn.com Tv7 Tg. . L'IMPORTANZA DEL DONO: IL 16 APRILE IL DONATION DAY - In tutta la regione, sensibilizzazione e informazione sul tema della donazione degli organi: in Veneto il tasso di trapianti è il più alto d'Italia, ma ci sono ancora centinaia di pazienti in lista - facebook.com facebook