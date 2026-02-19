Trapianto di midollo osseo Irst e Ior la collaborazione arriva fino alla Tanzania

Il trapianto di midollo osseo ha coinvolto l’IRST e l’IOR, con un collegamento che si estende fino alla Tanzania. La causa è un paziente tanzanese di 51 anni, residente in Italia, affetto da un linfoma non Hodgkin T. Il midollo è stato prelevato dal Bugando Medical Center di Mwanza e trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il trattamento rappresenta una speranza concreta per il paziente, che riceve cure avanzate in Italia. La collaborazione tra i due centri medici prosegue per migliorare le tecniche di trapianto.

Dal Bugando Medical Center di Mwanza alla sala trapianti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia: il midollo è partito dalla Tanzania per dare un'altra possibilità a un 51enne tanzanese, da tempo residente in Italia, in cura per una grave forma di linfoma non Hodgkin T all'Ematologia dell'Irst di Meldola. Nei giorni scorsi l'uomo è stato sottoposto a un secondo trapianto di midollo osseo cosiddetto allogenico (cioè con cellule staminali donate da un familiare compatibile), grazie all'arrivo dell'unico donatore compatibile, uno dei fratelli rimasto in Tanzania. L'intervento, che potrebbe segnare una svolta nel trattamento della malattia, è stato eseguito dall'unità operativa di Ematologia e Tmo diretta dal dottor Antonio Pierini a Perugia, struttura dove era già stato effettuato un primo intervento.