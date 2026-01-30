La situazione nel Donbass rischia di peggiorare. Donald Trump ha dichiarato di aver convinto Vladimir Putin a firmare una tregua del gelo durante una telefonata. Secondo l’ex presidente, questa pausa nelle ostilità sarebbe stata ottenuta proprio grazie a lui, aprendo così un nuovo fronte nel delicato equilibrio tra Russia e Stati Uniti.

L’hanno battezzata tregua del gelo. E a sentire Donald Trump, il primo e l’unico fin qui a parlarne in maniera ufficiale, sarebbe stata strappata a Vladimir Putin da lui stesso nel corso di una telefonata. Ma una guerra lunga quattro anni, con centinaia di migliaia di morti da entrambe le parti, non si ferma con quattro chiacchiere al cellulare. Il sì di Putin - non ancora confermato dal Cremlino nasconde probabilmente una tela molto più complessa. Una tela intessuta dalla Casa Bianca e dai suoi mediatori durante l’incontro di una settimana fa a Washington tra Trump e Volodymyr Zelensky e poi ad Abu Dhabi durante le trattative dirette tra negoziatori russi e ucraini di quattro giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zone di influenza, Donbass e difesa Usa. La tela di Donald per convincere lo Zar

Approfondimenti su Donbass Usa

In risposta alle recenti tensioni a Minneapolis, è stato inviato Tom Homan, noto come lo “zar dei confini” durante l’amministrazione Trump.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Donbass Usa

Argomenti discussi: Zone di influenza, Donbass e difesa Usa. La tela di Donald per convincere lo Zar; Ucraina, per il Ft garanzie Usa subordinate alla cessione del Donbass. Ma la Casa Bianca smentisce; Donbass, manovra a tenaglia russa: truppe entrano a Krasny Liman, accerchiata la città chiave del rifornimento ucraino; Donbass, manovra a tenaglia russa: truppe entrano a Krasny Liman, accerchiata la città chiave del rifornimento ucraino.

Influenza aviaria, che cosa sta succedendo in Italia e in EuropaUn virus che si sposta con gli uccelli migratori preoccupa il Vecchio continente. Mentre l’Italia con il nuovo Piano nazionale introduce dalla prossima ... lapresse.it

Influenza aviaria: nel 2025 un’epidemia senza precedenti in Europa, ma quali sono i rischi per l’uomo?L’Europa sta affrontando una delle peggiori ondate di influenza aviaria degli ultimi anni. Tra settembre e novembre 2025, i casi registrati hanno raggiunto livelli senza precedenti per questo periodo ... greenme.it

Meteo Irpino - Situazione e Previsioni - Lunedì 26 Gennaio 2026 - Area depressionaria influenza le nostre zone con nuvolosità irregolare, che in addensamento, si renderà responsabile anche di nuove ed irregolari precipitazioni, in assorbimento serale. Valori - facebook.com facebook

La nuova era delle zone d’influenza e il mondo a fette x.com