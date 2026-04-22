Il dolore pelvico cronico è invalidante | sì unanime alla legge Abruzzo seconda Regione a riconoscerlo
Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una legge dedicata al dolore pelvico cronico, riconoscendo ufficialmente la condizione come invalidante. L’Abruzzo si aggiunge così alla Lombardia, diventando la seconda regione in Italia a adottare questa misura. La legge mira a tutelare le persone affette da questa patologia, che spesso attraversano difficoltà significative nella vita quotidiana.
Sì unanime del consiglio regionale alla legge sul dolore pelvico cronico e le patologie con l’Abruzzo che diventa seconda regione in Italia, dopo la Lombardia, a riconoscerne pienamente la condizione invalidante che ne deriva. A sottolineare quel “primato” sono il capogruppo regionale della Lega.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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