Il dolore dietro ai giochi Calvino visto con le foto

In un’esposizione che unisce arte visiva e letteratura, le installazioni di Rossana La Verde si intrecciano con le immagini di Giovanni Cappelletti. Le opere, che richiamano le “città invisibili” di Calvino, sono accompagnate da fotografie che catturano le atmosfere di un viaggio tra realtà e fantasia. Il risultato è un percorso che invita a riflettere sui temi del ricordo e dell’immaginazione attraverso immagini e installazioni evocative.

Le installazioni candide ed evocative di Rossana La Verde e un viaggio tra le “città invisibili“ narrate da Italo Calvino nell’omonimo libro, ritratto nelle fotografie di Giovanni Cappelletti. Sono i protagonisti della due ultime mostre di Aprile Arte, il ciclo di esposizioni organizzato dalla Commissione Cultura di Barzanò. Venerdì alle 19.30, all’interno della Canonica di San Salvatore, in via Castello, si inaugura “Quando vuoi, giochiamo insieme“, personale di Rossana La Verde. Nelle sue opere domina un immaginario che si intreccia fortemente con un mondo poetico e infantile, in cui la tenerezza si alterna al dolore, e dove il gioco dell’immaginazione diventa uno strumento per ricostruire ciò che è andato perduto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dolore dietro ai giochi. Calvino visto con le foto Notizie correlate Milano-Cortina, il dolore di Tomasoni diventa magia grazie ai GiochiArrivare per la prima volta in carriera in una Big Final di skicross proprio nel giorno della gara olimpica. Il questore Calvino alla festa della polizia: "La mafia non è sconfitta, si mimetizza dietro legalità ingannevole""A fronte delle pur molteplici operazioni delle forze di polizia, coordinate dall’autorità giudiziaria, la mafia non è sconfitta, ma continua in modo...